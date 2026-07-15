Caldo: domani 15 le città bollenti da bollino rosso. Venerdì non va meglio

Oggi sono 7 i bollini rossi e 9 arancioni

Il caldo in Italia non si attenua. Scondo il bollino del Ministero della Salute oggi il bollino rosso riguarda sette città (Firenze, Perugia Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino) con altre nove in arancione (Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo).

Domani la situazione peggiora e in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Stessa situazione anche per venerdì.