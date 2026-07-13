Al Parco di Yellowstone bisonte carica un uomo scaraventandolo in aria: il video

Un uomo aggredito da un bisonte nel parco di Yellowstone: l’animale lo insegue, poi lo scaraventa in aria, il video. È successo tutto in pochi minuti all’interno del campeggio di Bridge Bay

Attimi di terrore al Parco Nazionale di Yellowstone, nel Wyoming, dove un grosso bisonte maschio ha caricato un uomo scaraventandolo in aria mentre quest’ultimo cercava di scappare. È stato soccorso e trasportato in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico per le gravi ferite riportate.

È successo tutto in pochi minuti all’interno del campeggio di Bridge Bay, a sud di Fishing Bridge. Il bisonte ha prima raggiunto le tende dei campeggianti e – dopo aver provato a caricare alcuni ragazzi – ha scatenato la sua furia contro un anziano signore che passeggiava nell’area insieme al nipote. A immortalare l’arrivo dell’animale di circa 900 kg e il successivo incidente il fotografo naturalista di Bozeman, nel Montana, Mike MacLeod.

SCARAVENTATO A DUE METRI E MEZZO DI ALTEZZA

“Ci eravamo appena sistemati nel campeggio quando un bisonte maschio infuriato è arrivato attraversando l’area”, ha scritto il fotografo su Facebook. “Ho ripreso un nonno e suo nipote mentre venivano inseguiti attorno a un pino”. Poi il primo “è stato scaraventato in aria per almeno due metri e mezzo“, cadendo poi per terra da quell’altezza. “Non è stato incornato, quindi i soccorritori sostengono che se la caverà“, ha spiegato MacLeod. Il nipote, invece, è riusciuto a dileguarsi in tempo, salvandosi.

Nei momenti precedenti all’assalto l’esemplare si rilassa sull’erba, ma qualcosa lo disturba – forse il pick-up bianco che attraversa la strada – e così parte la sua corsa. Sullo sfondo, ad almeno 100 metri di distanza, nonno e nipote che lo fotografano, prima di fuggire all’inizio dell’attacco. “Non si trovavano nemmeno all’interno dell’area campeggio”, ha detto McLeod. “Stavano camminando lungo la strada, piuttosto distanti dal bisonte, quando questo ha iniziato a correre verso di loro”, ha raccontato.

IL FOTOGRAFO: “TEMEVO CHE IL BISONTE POTESSE INCORNARE L’UOMO A TERRA”

McLeod si è in seguito precipitato verso l’uomo che soffriva molto: “Dovevo attirare l’attenzione del bisonte”, ha detto a Cowboy State Daily. “Temevo davvero che potesse incornare l’uomo a terra, quindi ho smesso di filmare e sono corso verso il bisonte, ho urlato forte e ho cercato di sembrare il più grande e intimidatorio possibile“.

“Questo episodio ha cambiato la mia idea di cosa aspettarmi da questi animali in questo periodo dell’anno, perché non avrei mai previsto una cosa del genere”, ha detto ancora il fotografo. Il National Park Service non ha rilasciato alcuna nota sull’accaduto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)