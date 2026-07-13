Addio a Sam Neill, l’attore di “Jurassic Park” e “Lezioni di piano”

L’attore nezozelandese aveva 78 anni. La famiglia: “Perdita improvvisa e inaspettata”

Morto a 78 anni Sam Neill, attore protagonista di Jurassic Park. Lo annuncia la famiglia. L’attore nezozelandese è deceduto a Sydney, si legge in un comunicato pubblicato sulla sua pagina social, in maniera “improvvisa e inaspettata”.

La malattia

Nel 2023 Neill aveva rivelato di aver avuto un linfoma angioimmunoblastico a cellule T, una raro tumore del sangue, da cui aveva annunciato di esser guarito nell’aprile scorso. Nell’annuncio della morte la famiglia non ne specifica la causa. “Sam era circondato dalla famiglia ed è scomparso con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita”, ha affermato in una nota la famiglia.

I suoi film più famosi

Oltre a diventare il volto più familiare di Jurassic Park nei panni del paleontologo Alan Grant, ha recitato anche in Conflitto finale (1981), Possession (1981), Un grido nella notte (1988), Ore 10: calma piatta (1989), Caccia a Ottobre Rosso (1990), Lezioni di piano (1993), Il seme della follia (1994), L’uomo bicentenario (1999) e più di recente nella serie tv Peaky Blinders.