I Green Day arrivano a cinema con NIMRODS, nelle sale italiane dall’11 al 18 agosto

Arriverà nelle sale di tutto il mondo dall’11 al 18 agosto NIMRODS, la nuova e scatenata commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei GREEN DAY

Arriverà nelle sale di tutto il mondo dall’11 al 18 agosto NIMRODS, la nuova e scatenata commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei GREEN DAY che vede la partecipazione della stessa band. Le proiezioni offriranno a tutti i fan l’occasione unica di celebrare lo spirito delle prime avventure del gruppo, la loro attitudine “DIY” e il loro duraturo lascito alla cultura rock ‘n’ roll.

Tutti i dettagli sul film sono disponibili su nimrodsmovie.com .

Quando Tommy (Mason Thames) riceve una telefonata in cui viene invitato con la sua band ad aprire il concerto di Capodanno dei Green Day, non sa che si tratta di un elaborato scherzo organizzato dal fratello maggiore Wayne (Keen Ruffalo). Convinto che la sua vita stia per cambiare, Tommy ruba l’auto di Wayne e parte alla guida della propria band da Kansas City verso Los Angeles, deciso ad arrivarci in tre giorni. Quello che segue è un viaggio on the road sfrenato ed esilarante attraverso l’America, ispirato ai primi anni di tour dei Green Day a bordo di un furgone, ben prima dell’uscita del loro disco rivelazione Dookie.

Con i Green Day stessi nel film, il cast stellare di NIMRODS include Mason Thames, Kylr Coffman, Ryan Foust, Ignacio Diaz-Silverio, Keen Ruffalo, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen, Bobby Lee, Sean Gunn e Mckenna Grace.

Scritto e diretto da Lee Kirk, il film, che è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival, è prodotto da Tim Perell per la Process, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool. Ryan Kroft e Michael Rapino per Live Nation Studios e Jonathan Daniel sono produttori esecutivi.

Per celebrare l’annuncio, la band ha condiviso il nuovo brano e video “I’m Never Gonna R.I.P.”, disponibile ora su tutte le piattaforme digitali e sul canale YouTube ufficiale dei Green Day.

L’album della colonna sonora, composto da 30 tracce, sarà pubblicato il 31 luglio in cd, vinili, cassetta e digital platforms. Include 22 brani dei Green Day amati dai fan e che abbracciano tutta la loro carriera, insieme a canzoni esclusive della colonna sonora tra cui il nuovo brano “I’m Never Gonna R.I.P.” e quattro registrazioni live inedite della performance della band al Palladium di Los Angeles, come appaiono nel film. La colonna sonora include anche brani di The Paradox, Ultra Q e Mckenna Grace, oltre a quattro tracce degli Analog Dogs, la band fittizia al centro di NIMRODS, ed è già disponibile in preordine https://wmi.lnk.to/nimrods-original-soundtrack

NIMRODS presenta una raccolta di 22 brani dei Green Day che attraversa tutta la loro carriera, incluso il nuovo brano esclusivo come end credits. Al termine del film seguiranno performance live in esclusiva registrate al Palladium. Presentato in straordinaria qualità 4K con un’introduzione esclusiva della band, il film prende il nome dal fortunatissimo album dei Green Day del 1997, Nimrod.

NIMRODS è distribuito al cinema a livello internazionale da Trafalgar Releasing. Arriverà nelle sale italiane in esclusiva con Nexo Studios con i media partner Virgin Radio, Coming Soon, Rolling Stone, Live Nation e Warner Music Italia.