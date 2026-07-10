La food blogger Benedetta Rossi diventerà mamma

Con un lungo messaggio affidato ai propri canali social, la food blogger Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno annunciato che presto diventeranno genitori

Con un lungo messaggio affidato ai propri canali social, la food blogger Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno annunciato che presto diventeranno genitori.

La coppia, nota per il brand ‘Fatto in casa da Benedetta’, ha condiviso con la community la notizia dell’imminente arrivo in famiglia di due bambine che stanno adottando e che stanno andando a prendere. I due creator spiegano, infatti, valigie e passaporto alla mano, che questo è “il viaggio più importante della nostra vita. Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi“.

Nel post fanno riferimento a un percorso burocratico e personale durato anni: “È stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore. Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è a un passo dal diventare realtà. Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà“.

Per gestire questa delicata fase di transizione e favorire l’inserimento delle bambine nel nuovo nucleo familiare, Benedetta Rossi e il marito hanno annunciato una pausa totale dalle attività social e pubbliche. “Durante questo periodo spegneremo gli schermi e terremo i telefoni in tasca, saremo lontani da qui e dalla dimensione pubblica. Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo mentre nasce la nostra nuova famiglia”, concludono.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)