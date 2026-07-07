L’attentatrice di Monaco è stata trovata uccisa con due colpi d’arma da fuoco

Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti. D ue persone sono state arrestate

È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco l’imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev con un ordigno lo scorso 29 giugno. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti.

Secondo le fonti, Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco, due persone sono state arrestate.

Un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell’Intelligence, l’altro un ex agente delle forze dell’ordine. L’Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale per Berezovska con l’accusa di tentato omicidio, collocamento di un ordigno esplosivo su una strada pubblica con intento criminale e associazione a delinquere.