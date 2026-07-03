Attentato a Montecarlo: l’Interpol cerca Anastasiia Berezovska, 39enne ucraina. Localizzata in Germania

Per gli inquirenti monegaschi e francesi la 39enne è “nota per i suoi legami con la criminalità organizzata”

Identificata la principale sospettata dell’attentato con un pacco bomba avvenuto a Monaco, che ha ferito gravemente Vadim Ermolaev, oligarca di origine ucraina, la sua compagna e il figlio di 13 anni.

Si tratta della 39enne ucraina Anastasiia Berezovska, nota per legami con la criminalità organizzata. Secondo la scheda dell’Interpol, ha i capelli castani ed è riconoscibile anche per un serpente tatuato sul braccio destro, dalla spalla al gomito. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di arresto internazionale. La donna è stata localizzata in Germania, dove risiede: ha attraversato in auto Francia, Italia e Svizzera. Per compiere l’attentato si sarebbe travestita in modo da apparire uomo.

Secondo gli inquirenti nei suoi confronti è scattata un’operazione a livello “mondiale”. La polizia monegasca e quella francese hanno potuto ricostruire con precisione il percorso di fuga dopo l’esplosione grazie a numerose registrazioni delle videocamere di sorveglianza nel Principato, di luoghi pubblici e privati.