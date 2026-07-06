Torna il caldo, picchi di 38 gradi in Sardegna e al Centro-Nord

Giovedì 9 luglio possibile calo di 1-2 gradi
In arrivo una settimana caratterizzata nuovamente da temperature molto elevate in tutta l’Italia e dall’assenza di perturbazioni.
In base ai dati attuali, la giornata più calda, considerando l’insieme del Paese, dovrebbe essere quella di mercoledì 8.
Le anomalie positive più marcate (6-8 gradi al di sopra della norma) si osserveranno sul Nordovest dove si potrebbe nuovamente rivivere una giornata simile a quelle soffocanti di fine giugno.
Mercoledì 8 cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Non si escludono, nel pomeriggio, isolati temporali di calore sull’Appennino meridionale. Temperature in rialzo. Clima molto caldo, particolarmente sulle regioni del Centro Nord e sulla Sardegna (valori fino a 37-38 gradi). Venti per lo più deboli.
La giornata di giovedì 9 dovrebbe risultare simile alla precedente. Sarà forse possibile osservare un leggero calo delle temperature (1-2 gradi).
Per le giornate successive e il weekend dell’11-12 luglio, non sembrano profilarsi attualmente cambiamenti sostanziali dello scenario appena delineato.
Fonte: Meteo.it