Il matrimonio da favola di Aurora Ramazzotti, con i genitori Eros e Michelle commossi

Il matrimonio da favola di Aurora Ramazzotti, l’emozione di Eros e la lettera di mamma Michelle: “A volte eri tu la più adulta”. Rito civile a Militello nel paese di Pippo Baudo, poi la cerimonia blindata nel siracusano

Una celebrazione lunga tre giorni nella cornice barocca della Sicilia per incoronare la loro storia d’amore. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono uniti in matrimonio sabato 4 luglio, festeggiando le nozze insieme a circa 200 invitati al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa. Un evento curato nei minimi dettagli e documentato passo dopo passo sui canali social dalla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

IL DOPPIO SÌ: DA MILITELLO AL CASTELLO

Il percorso verso il “sì” è iniziato ufficialmente con il rito civile celebrato nel municipio di Militello in Val di Catania, una cittadina fortemente legata ai ricordi d’infanzia di mamma Michelle Hunziker — che qui trascorreva le vacanze estive — e celebre per aver dato i natali a Pippo Baudo. Subito dopo le firme formali, la macchina dei festeggiamenti si è spostata nel siracusano dove, alle ore 18:00 di sabato, si è tenuta la cerimonia principale. Aurora Ramazzotti ha fatto il suo ingresso nel parco del castello visibilmente emozionata, accompagnata all’altare da papà Eros.

IL LOOK DELLA SPOSA E IL RUOLO DI SARA DANIELE

La sposa ha indossato un abito bianco caratterizzato da una silhouette aderente in raso di seta e tulle, arricchito da intarsi in pizzo ricamato e frange di cristallo, completato da uno scollo dritto, una profonda apertura laterale sulla gonna e un lungo velo in tulle posato sulle spalle con un’acconciatura raccolta morbida. A officiare e ad aprire la cerimonia è stata Sara Daniele, figlia del compianto cantautore Pino Daniele e migliore amica della sposa, la quale ebbe un ruolo decisivo anni fa nel presentare Goffredo ad Aurora durante il loro periodo di studi a Londra.

QUATTRO CANZONI INEDITE E LA LETTERA DI MICHELLE HUNZIKER

La festa è proseguita tra balli, canti e una sorpresa speciale che la sposa ha voluto dedicare al neo marito: Aurora ha infatti eseguito quattro brani inediti scritti di suo pugno per ripercorrere le tappe della loro relazione. “È stata dura non dirti nulla, ma mi fai venire voglia di scrivere canzoni d’amore e sei la persona che mi sprona a superare le mie paure”, ha confessato dal palco prima del tradizionale taglio di una torta multipiano a base di pan di spagna, panna e ciliegie.

Uno dei momenti più toccanti della serata è stato la lettura di una lettera da parte di Michelle Hunziker, che non ha trattenuto la commozione ricordando il vissuto comune: “Aury, ci hai regalato la scuola più intensa della nostra esistenza, quella dell’amore. Di strada insieme ne abbiamo fatta tanta e tu ne hai viste tante, perché non è stato sempre semplicissimo avere due genitori come noi. Eppure eccoti qui, brilli. Sei una donna straordinaria e una mamma affettuosa”. La conduttrice ha poi concluso stringendosi alla nuova famiglia e menzionando il nipotino Cesare: “Di tutte le cose belle che hai fatto, il capolavoro lo avete fatto tu e Goffredo ed è vostro figlio. Vedervi insieme è la gioia più grande”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)