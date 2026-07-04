Formula 1: Antonelli vince la sprint del Gp di Gran Bretagna a Silverstone

Formula 1: Kimi Antonelli torna in cima al podio vincendo la prima Sprint della sua carriera nel Gp di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone che è ‘casa’ di Lewis Hamilton

Kimi Antonelli torna in cima al podio vincendo la prima Sprint della sua carriera nel Gp di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone che è ‘casa’ di Lewis Hamilton.

Il pilota della Ferrari era stato protagonista di una splendida pole, ma nei 17 giri di pista non è riuscito a tenere dietro il leader del Mondiale che con la sua Mercedes ha mostrato un passo superiore a quello delle ‘Rosse’. Piazza d’onore quindi alla fine per Hamilton e terzo posto invece per Lando Norris con la McLaren. Poi George Russell con l’altra Mercedes.

Dietro a lui la Ferrari di Charles Leclerc, Max Verstappen con la Red Bull e Oscar Piastri con la seconda McLaren. Domani la gara ‘lunga’ alle ore 16 italiane.

La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 179 punti; Russell 136; Hamilton 132; Norris 85; Leclerc 83; Piastri 82; Verstappen 76.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 315 punti; Ferrari 215; McLaren 167, Red Bull 118.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)