Estrazione Superenalotto 4 luglio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 4/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 4 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°108 del 4/7/2026

2-37-55-62-72-76

Numero Jolly

34

Numero Superstar

75

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 68.740,19
punti 4399 524,53
punti 318.350 34,41
punti 2328.659 5,97

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella106 3.441,00
2 stella1.533 100,00
1 stella10.400 10,00
0 stella23.750 5,00