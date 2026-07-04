Estrazione Superenalotto 4 luglio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 4/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 4 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°108 del 4/7/2026
2-37-55-62-72-76
Numero Jolly
34
Numero Superstar
75
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 68.740,19
|punti 4
|399
|€ 524,53
|punti 3
|18.350
|€ 34,41
|punti 2
|328.659
|€ 5,97
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|106
|€ 3.441,00
|2 stella
|1.533
|€ 100,00
|1 stella
|10.400
|€ 10,00
|0 stella
|23.750
|€ 5,00