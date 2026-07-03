Estrazione Superenalotto 3 luglio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 3/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 3 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°107 del 3/7/2026

22-26-30-40-68-86

Numero Jolly

72

Numero Superstar

48

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 21.060,44
punti 4383 392,92
punti 315.654 28,89
punti 2249.136 5,63

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 39.292,00
3 stella90 2.889,00
2 stella1.227 100,00
1 stella8.753 10,00
0 stella20.452 5,00