Estrazione Superenalotto 3 luglio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 3/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 3 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°107 del 3/7/2026
22-26-30-40-68-86
Numero Jolly
72
Numero Superstar
48
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 21.060,44
|punti 4
|383
|€ 392,92
|punti 3
|15.654
|€ 28,89
|punti 2
|249.136
|€ 5,63
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 39.292,00
|3 stella
|90
|€ 2.889,00
|2 stella
|1.227
|€ 100,00
|1 stella
|8.753
|€ 10,00
|0 stella
|20.452
|€ 5,00