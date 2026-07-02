OIPA lancia “Vacanze a 4 zampe”, l’app per chi viaggia con i propri animali

L’OIPA mette a disposizione uno strumento di facile utilizzo per organizzare le vacanze con i propri animali

Viaggiare insieme al proprio animale domestico diventa più semplice grazie a “Vacanze a 4 zampe”, la nuova app messa a disposizione dall’OIPA (Organizzazione internazionale protezione animali).

Uno strumento facilissimo da utilizzare, pensato per accompagnare nella pianificazione di viaggi e vacanze con cani e gatti e non solo, e che raccoglie in un unico spazio informazioni utili, consigli pratici e approfondimenti sulla normativa vigente aggiornati al 2026.

Un aiuto concreto per affrontare ogni spostamento in modo consapevole e nel rispetto del benessere animale, senza dimenticare i diritti dei viaggiatori – umani e non.

“Con questo progetto, desideriamo mettere a disposizione un supporto concreto per promuovere un turismo più responsabile e attento alle esigenze degli animali, combattendo allo stesso tempo il triste fenomeno del randagismo. Pensiamo che molti abbandoni non esisterebbero se tutti avessero a disposizione strumenti come questo, che possano aiutare realmente le persone a organizzare e gestire agevolmente viaggi e spostamenti insieme ai propri animali. Auspichiamo che questa app possa promuovere una cultura del rispetto degli animali anche nei momenti di svago e divertimento, come possono essere le vacanze” spiega Massimo Comparotto, Presidente OIPA Italia.

Vacanze a 4 zampe” è disponibile online e accessibile da qualsiasi dispositivo, scaricabile a questo link: https://www.oipa.org/italia/info-utili/vacanzea4zampe/