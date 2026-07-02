Globo d’oro, La Grazia è il film dell’anno. Per Salvatores premio alla carriera

“Anche quest’anno il Globo d’Oro ha raccontato un cinema capace di sorprendere per qualità, varietà di linguaggi e forza narrativa”, dichiarano le responsabili del premio Francesca Biliotti e Constanze Templin.

Il riconoscimento alla Giovane Promessa è stato invece assegnato a Justin De Vivo per la sua interpretazione di Willy Monteiro Duarte in ’40 Secondi’; migliore Regia a Vincenzo Alfieri per ’40 Secondi’; Migliore Opera Prima a Margherita Spampinato per ‘Gioia mia’ e a Barbara Ronchi il Globo d’Oro alla Migliore Attrice per ‘Elisa’. Migliore Commedia ‘Il Dio dell’Amore’ di Francesco Lagi, film premiato anche come Migliore Colonna Sonora, con le musiche firmate da Stefano Bollani; Sceneggiatura a Giuliano Scarpinato, Benedetta Mori, Chiara Tripaldi e Nicolangelo Gelorminiper il film ‘La Gioia’; fotografia a Daria D’Antonio per ‘Primavera’, mentre nella sezione dedicata alle produzioni televisive il Globo d’Oro per la Migliore Serie tv è andato a ‘Portobello’ di Marco Bellocchio.

Nella categoria documentari si è imposto Valerio Ciriaci con Elvira Notari con ‘Oltre il silenzio’, mentre miglior Cortometraggio è stato assegnato a ‘Jusqu’au prochain souffle’ di Andrea Di Salvatore.

Rinnovando la propria attenzione verso le grandi sfide del presente, il Globo d’Oro ha inoltre conferito il Globo Verde – che giunge alla sua seconda edizione – a ‘L’estate dell’orsa’ maggiore di Andrea D’Ambrosio, opera capace di coniugare qualità cinematografica e sensibilità ambientale.