Estrazione Superenalotto 2 luglio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 2/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 2 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 106 del 2/7/2026
4-17-19-23-47-59
Numero Jolly
51
Numero Superstar
82
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|10
|€ 18.519,60
|punti 4
|1.309
|€ 143,82
|punti 3
|38.945
|€ 14,57
|punti 2
|474.000
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 14.382,00
|3 stella
|132
|€ 1.457,00
|2 stella
|1.850
|€ 100,00
|1 stella
|9.689
|€ 10,00
|0 stella
|18.522
|€ 5,00