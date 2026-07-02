Estrazione Superenalotto 2 luglio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 2/7/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 2 luglio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 106 del 2/7/2026

4-17-19-23-47-59

Numero Jolly

51

Numero Superstar

82

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 510 18.519,60
punti 41.309 143,82
punti 338.945 14,57
punti 2474.000 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 14.382,00
3 stella132 1.457,00
2 stella1.850 100,00
1 stella9.689 10,00
0 stella18.522 5,00