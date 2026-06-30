Italia: 5 morti per il caldo in 24 ore. OMS: “L’estati future saranno più difficili”, 6 luglio riunione Stati Ue

L’allarme arriva dal direttore regionale dell’Oms per l’Europa Hans Henri P. Kluge

Allarmante il quadro descritto da Kluge: “L’Europa si sta riscaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale. Le ondate di calore non sono più eventi eccezionali e isolati. Sono crisi ricorrenti che stanno diventando più frequenti, più intense e più prolungate. Ogni estate in cui non ci prepariamo adeguatamente è un’estate che paghiamo in termini di vite umane”.

“Lunedì 6 luglio convocherò i responsabili nazionali per le emergenze, l’ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri dell’OMS nella Regione europea per una riunione di verifica d’emergenza. L’ordine del giorno prevede un unico quesito: cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore, siamo pronti per la prossima e in che modo l’OMS/Europa può offrire un maggiore sostegno?“. Lo annuncia Hans Henri P. Kluge. “Questa ondata di calore è una prova generale. Le estati future saranno più difficili”, avverte.