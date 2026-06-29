Incidente Pozzolo, sospesa la patente per un anno

Il provvedimento dopo un incidente avvenuto a inizio mese sulla superstrada

Sospensione della patente per il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo. Lo ha deciso la prefettura di Biella che ha emesso un’ordinanza che prevede uno stop della durata di un anno.

Il provvedimento dopo un incidente avvenuto a inizio mese sulla superstrada tra Biella e Cossato, in cui Pozzolo era uscito di strada senza coinvolgere altre vetture e rimanendo illeso insieme al proprio cane.

I controlli effettuati subito dopo il sinistro avevano evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro, ben oltre il limite consentito di 0,8 g/l che fa scattare la rilevanza penale del reato. L’ordinanza prefettizia ha quindi fissato la sospensione di 12 mesi, raddoppiando la base minima di sei mesi.