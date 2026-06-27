Estrazione Superenalotto 27 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 27/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 27 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°103 del 27/6/2026
15-19-36-47-85-90
Numero Jolly
42
Numero Superstar
62
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 49.997,70
|punti 4
|701
|€ 291,17
|punti 3
|28.985
|€ 21,17
|punti 2
|428.988
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 29.117,00
|3 stella
|137
|€ 2.117,00
|2 stella
|1.540
|€ 100,00
|1 stella
|10.440
|€ 10,00
|0 stella
|20.463
|€ 5,00