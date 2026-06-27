Estrazione Superenalotto 27 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 27/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 27 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°103 del 27/6/2026

15-19-36-47-85-90

Numero Jolly

42

Numero Superstar

62

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 49.997,70
punti 4701 291,17
punti 328.985 21,17
punti 2428.988 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 29.117,00
3 stella137 2.117,00
2 stella1.540 100,00
1 stella10.440 10,00
0 stella20.463 5,00