Estrazione Superenalotto 26 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 26/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 26 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°102 del 26/6/2026
1-22-30-45-73-76
Numero Jolly
64
Numero Superstar
49
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 47.288,21
|punti 4
|380
|€ 384,17
|punti 3
|15.671
|€ 27,85
|punti 2
|258.792
|€ 5,22
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 38.417,00
|3 stella
|91
|€ 2.785,00
|2 stella
|1.407
|€ 100,00
|1 stella
|10.029
|€ 10,00
|0 stella
|23.334
|€ 5,00