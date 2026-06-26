Estrazione Superenalotto 26 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 26/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 26 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°102 del 26/6/2026

1-22-30-45-73-76

Numero Jolly

64

Numero Superstar

49

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 47.288,21
punti 4380 384,17
punti 315.671 27,85
punti 2258.792 5,22

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 38.417,00
3 stella91 2.785,00
2 stella1.407 100,00
1 stella10.029 10,00
0 stella23.334 5,00