All’Arena di Verona debutta “Aggiungi un posto a tavola”

Aggiungi un posto a tavola, l’intramontabile commedia musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini torna a Verona a ottobre

Aggiungi un posto a tavola, l’intramontabile commedia musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri e con le musiche di Armando Trovajoli, dopo oltre cinquant’anni dalla sua prima messa in scena approderà per la prima volta all’Arena di Verona sabato 10 ottobre 2026.

Uno spettacolo che ha segnato la storia del teatro italiano, conquistando milioni di spettatori e attraversando generazioni grazie a una formula unica che intreccia comicità, musica, emozione e valori universali. Considerato uno degli spettacoli più amati di sempre dal pubblico italiano, Aggiungi un posto a tavola continua ancora oggi a rinnovare il proprio successo, confermandosi un classico capace di parlare a spettatori di ogni età.

L’approdo all’Arena di Verona rappresenta una tappa significativa nel percorso dello spettacolo, un evento speciale che unisce due eccellenze della cultura italiana: da una parte uno dei titoli più rappresentativi della commedia musicale nazionale, dall’altra uno dei palcoscenici più prestigiosi e riconosciuti al mondo.

Dopo il successo della nuova edizione inaugurata al Teatro Brancaccio di Roma e le tournée che hanno attraversato l’Italia nelle stagioni successive, Aggiungi un posto a tavola raggiunge così un nuovo e prestigioso traguardo, portando all’Arena di Verona tutta la forza di una storia senza tempo, accompagnata da canzoni entrate nell’immaginario collettivo e da personaggi che continuano a emozionare il pubblico a oltre mezzo secolo dal debutto.