Caldo record in Europa visto dallo spazio: picchi fino a 55 gradi

L’immagine diffusa dall’Agenzia spaziale europea (Esa) mostra la temperatura della superficie terrestre

L’Europa sotto l’effetto del caldo estremo vista dallo Spazio: le immagini del satellite di Copernicus Sentinel-3 mostrano quanto può scaldarsi la superficie terrestre. Asfalto, rocce e suolo raggiungono temperature molto più alte di quelle dell’aria.

L’immagine diffusa dall’Agenzia spaziale europea (Esa) mostra la temperatura della superficie terrestre ed è stata acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-3 mercoledì 23 giugno. I dati sono stati rilevati in tarda mattinata (ora locale).

I colori dell’immagine spaziano dai viola e rossi intensi (che indicano temperature superficiali fino a 55°C, visibili in alcune aree della Spagna centrale, della Francia occidentale e del Nord Africa) agli azzurri, che segnalano temperature superficiali più basse nelle regioni montuose. Alcune aree risultavano coperte da nuvole, rappresentate in bianco.

Il satellite ha rilevato temperature al suolo di 48°C a Madrid, 44°C a Roma e 46°C sia a Poitiers (Francia) che a Saragozza (Spagna). Le temperature del suolo in Nord Africa sono visibilmente più elevate: a Tunisi, ad esempio, hanno raggiunto i 49°C. Poiché superfici come roccia, sabbia e asfalto trattengono il calore, le temperature al suolo risultano notevolmente più alte rispetto a quelle dell’aria.