Il film “Per amore di una donna” debutta nelle sale americane: dal 26 giugno a New York e dal 10 luglio a Los Angeles

Dopo aver ottenuto il Premio Miglior Film del concorso “Per il Cinema Italiano” al Bif&st 2025 e dopo essere stato presentato in oltre venti festival negli Stati Uniti, “Per amore di una donna” di Guido Chiesa si prepara a debuttare nelle sale americane venerdì 26 giugno a New York. A seguire, la programmazione coinvolgerà Los Angeles dal 10 luglio e numerose altre città del Paese.

Girato in lingua inglese ed ebraica e interpretato da un cast internazionale, il film rappresenta uno dei più significativi percorsi recenti di internazionalizzazione per una produzione italiana indipendente. Prodotto da Colorado Film e Vivo film con Rai Cinema, con vendite internazionali affidate a Fandango Sales e distribuzione statunitense curata da Panorama Entertainment, il progetto ha costruito la propria presenza sul mercato americano attraverso un articolato circuito festivaliero che, da ottobre 2025, lo ha portato in oltre venti città tra cui New York, Miami, Boca Raton, Phoenix, Chicago, Charlotte e Palm Springs.

L’uscita prenderà il via il 26 giugno dal Quad Cinema di New York, per l’occasione il regista Guido Chiesa e la sceneggiatrice Nicoletta Micheli saranno presenti negli Stati Uniti per una serie di incontri con il pubblico durante il weekend di apertura. Nella seconda settimana sarà presente anche la protagonista Mili Avital che seguirà il film a Los Angeles dove il film arriverà il 10 luglio nelle sale Laemmle Royal di West LA e Laemmle Town Center di Encino, per poi proseguire il proprio percorso distributivo in numerose altre città americane.

«L’uscita americana di Per amore di una donna è un traguardo importante per l’opera di Guido Chiesa, per il percorso di crescita internazionale di Colorado Film e per i nostri partner», dichiara Thomas J. Ciampa, Amministratore Delegato di Colorado Film. «Crediamo che le produzioni italiane possano trovare spazio anche nei mercati più competitivi quando riescono a coniugare qualità artistica, ambizione produttiva e una forte vocazione internazionale».

Tratto dal romanzo The Loves of Judith di Meir Shalev, tra i più importanti autori della letteratura israeliana contemporanea, Per amore di una donna è interpretato da Mili Avital, Ana Ularu, Ori Pfeffer, Alban Ukaj, Marc Rissmann, Serhii Kysil, Anastasia Doaga, Sira Topic, Limor Goldstein e Vincenzo Nemolato, con la partecipazione di Menashe Noy e Moni Moshonov.

Ambientato tra la Palestina sotto mandato britannico degli anni Trenta e gli Stati Uniti e Israele degli anni Settanta, il film racconta la storia di Esther, una donna americana che, dopo la morte della madre, intraprende una ricerca destinata a riportare alla luce un segreto familiare rimasto nascosto per decenni. Un racconto che intreccia amore, memoria e identità attraverso epoche e luoghi diversi, confermando la capacità del cinema italiano di confrontarsi con storie dal respiro universale.