Estrazione Superenalotto 23 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 23/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 23 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°100 del 23/6/2026
1-12-17-27-66-84
Numero Jolly
61
Numero Superstar
4
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|9
|€ 20.374,71
|punti 4
|997
|€ 188,05
|punti 3
|32.884
|€ 17,11
|punti 2
|439.353
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 18.805,00
|3 stella
|171
|€ 1.711,00
|2 stella
|2.513
|€ 100,00
|1 stella
|13.386
|€ 10,00
|0 stella
|24.940
|€ 5,00