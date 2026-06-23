Estrazione Superenalotto 23 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 23/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 23 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°100 del 23/6/2026

1-12-17-27-66-84

Numero Jolly

61

Numero Superstar

4

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 59 20.374,71
punti 4997 188,05
punti 332.884 17,11
punti 2439.353 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 18.805,00
3 stella171 1.711,00
2 stella2.513 100,00
1 stella13.386 10,00
0 stella24.940 5,00