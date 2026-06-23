Caldo: 15 città da bollino rosso, domani aumentano. In Francia 40 morti tra cui 2 bambini

Domani, mercoledì 24 giugno, i bollini rossi saranno 16 con l’aggiunta di Latina

Il caldo intenso non si placa e le alte temperature infiammano gran parte dell’Italia. Oggi, sono 15 le città da bollino rosso tra quelle indicate nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Domani, mercoledì 24 giugno, i bollini rossi saranno 16 con l’aggiunta di Latina, oggi in arancione. In arancione oggi anche Bari, mentre domani il livello 2 (arancione) di allerta è previsto a Bari e Trieste. In giallo le altre città.

Anche in Trentino temperature in aumento con aria calda con ulteriore picco soprattutto in quota e nei valori minimi con lo zero termico in aumento oltre i 4.500 metri di quota. Secondo le previsioni di Meteotrentino da giovedì fino ai primi giorni della prossima settimana le notti tropicali potranno verificarsi anche a quote medie mentre le massime nei fondovalle più bassi potranno risultare superiori a 35 gradi.

Caldo recod anche in Francia con 40 morti

Eccezionale ondata di calore in Francia, 40 persone sono morte per annegamento dal 18 giugno mentre cercavano refrigerio in acque non sorvegliate e vietate alla balneazione.

Il Paese ha appena vissuto la notte più calda dal 1947, con un indicatore termico nazionale di 21,6°C. Ieri due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell’auto di famiglia parcheggiata davanti alla loro abitazione a Carpentras: la madre di 33 anni stava portando la spesa in casa quando i due figli si sarebbero introdotti nel veicolo, forse per gioco, rimanendo poi bloccati all’interno per diverso tempo senza che la donna se ne accorgesse.