L’artista altoatesina Sigrid Plattner dona al Vaticano la sua interpretazione de “L’Ultima Cena”

L’artista altoatesina Sigrid Plattner ha infatti donato al Vaticano la sua monumentale interpretazione de “L’Ultima Cena”

Un’importante opera d’arte contemporanea entra nel patrimonio della Santa Sede. L’artista altoatesina Sigrid Plattner ha infatti donato al Vaticano la sua monumentale interpretazione de “L’Ultima Cena”, un mosaico di circa tre metri per un metro e mezzo che negli ultimi mesi aveva già attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. La notizia ha suscitato interesse negli ambienti culturali e artistici vicini al Vaticano, confermando il crescente apprezzamento per il percorso creativo dell’artista di Bolzano, nota per uno stile personale capace di coniugare ricerca contemporanea e forte sensibilità umana.

L’opera era stata tra le protagoniste della Biennale di Milano International Art Meeting, manifestazione che ha ospitato artisti provenienti da numerosi Paesi. In quell’occasione il grande mosaico era stato collocato all’ingresso dell’esposizione, accanto al Duomo di Milano, accogliendo i visitatori con una rappresentazione intensa e suggestiva del celebre episodio evangelico. La composizione si distingue per la ricchezza dei particolari, la forza cromatica e una lettura moderna del tema sacro, capace di preservarne il profondo significato spirituale.

Da anni impegnata anche in iniziative sociali e culturali, Plattner ha spesso dedicato la propria produzione artistica a temi legati alla solidarietà, alla dignità umana e alla speranza. Con la donazione alla Santa Sede, l’artista ha voluto affidare a questa opera un messaggio di dialogo, pace e condivisione, valori che da sempre caratterizzano il suo percorso creativo. Un gesto che testimonia come l’arte possa ancora rappresentare uno strumento di incontro tra culture, sensibilità e tradizioni diverse.