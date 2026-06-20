Estrazione Superenalotto 20 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 20/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lsabato 20 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°99 del 20/6/2026

14-59-69-71-82-89

Numero Jolly

47

Numero Superstar

3

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 29.100,35
punti 4511 406,69
punti 320.248 30,86
punti 2318.465 6,09

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 40.669,00
3 stella106 3.086,00
2 stella1.725 100,00
1 stella12.967 10,00
0 stella32.295 5,00