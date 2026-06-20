Estrazione Superenalotto 20 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 20/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lsabato 20 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°99 del 20/6/2026
14-59-69-71-82-89
Numero Jolly
47
Numero Superstar
3
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 29.100,35
|punti 4
|511
|€ 406,69
|punti 3
|20.248
|€ 30,86
|punti 2
|318.465
|€ 6,09
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 40.669,00
|3 stella
|106
|€ 3.086,00
|2 stella
|1.725
|€ 100,00
|1 stella
|12.967
|€ 10,00
|0 stella
|32.295
|€ 5,00