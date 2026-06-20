Anne Hathaway è incinta: sui social l’attrice annuncia l’arrivo del terzo figlio

Anne Hathaway è incinta: sui social l’attrice annuncia di aspettare il terzo figlio. Vestita di bianco, nella clip la 43enne si copre il pancino per poi svelarlo alla telecamera

Anne Hathaway è incinta del terzo figlio. L’attrice, reduce dal successo de Il diavolo veste Prada 2, ha sorpreso i fan sui social pubblicando un video in cui rivela la dolce novità. Vestita di bianco, nella clip la 43enne si copre il pancino per poi svelarlo alla telecamera abbassando le braccia mentre risuona la canzone “Baby I’m yours” di Barbara Lewis.

Hathaway – che è tra i protagonisti di “Odissea”, il colossal di Christopher Nolan in uscita il 16 luglio – è sposata dal 2012 con Adam Shulman da cui ha avuto Jonathan e Jack, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2019. Tanti i messaggi di congratulazioni, tra questi quelli di Gigi Hadid, Priyanka Chopra e Sophia Bush.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)