Estrazione Superenalotto 19 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 19/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 19 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 98 del 19/6/2026
14-18-25-69-81-89
Numero Jolly
11
Numero Superstar
69
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 72.123,89
|punti 4
|470
|€ 315,67
|punti 3
|18.120
|€ 24,48
|punti 2
|275.535
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|5
|€ 31.567,00
|3 stella
|135
|€ 2.448,00
|2 stella
|2.028
|€ 100,00
|1 stella
|10.681
|€ 10,00
|0 stella
|20.270
|€ 5,00