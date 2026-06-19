Estrazione Superenalotto 19 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 19/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 19 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 98 del 19/6/2026

14-18-25-69-81-89

Numero Jolly

11

Numero Superstar

69

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 72.123,89
punti 4470 315,67
punti 318.120 24,48
punti 2275.535 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella5 31.567,00
3 stella135 2.448,00
2 stella2.028 100,00
1 stella10.681 10,00
0 stella20.270 5,00