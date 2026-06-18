Estrazione Superenalotto 18 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 18/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 18 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 97 del 18/6/2026

4-26-39-43-70-87

Numero Jolly

57

Numero Superstar

57

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 26.147,30
punti 4522 358,52
punti 320.136 27,90
punti 2318.868 5,46

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 35.852,00
3 stella80 2.790,00
2 stella1.431 100,00
1 stella10.101 10,00
0 stella23.198 5,00