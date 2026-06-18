Estrazione Superenalotto 18 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 18/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 18 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 97 del 18/6/2026
4-26-39-43-70-87
Numero Jolly
57
Numero Superstar
57
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 26.147,30
|punti 4
|522
|€ 358,52
|punti 3
|20.136
|€ 27,90
|punti 2
|318.868
|€ 5,46
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 35.852,00
|3 stella
|80
|€ 2.790,00
|2 stella
|1.431
|€ 100,00
|1 stella
|10.101
|€ 10,00
|0 stella
|23.198
|€ 5,00