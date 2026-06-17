Buon compleanno, Autentico Caffè: il concorso a premi per celebrare due anni di e-commerce

Due anni di attività per Autentico Caffè, il sito e-commerce italiano dedicato ai prodotti Lavazza. Per festeggiare il traguardo arriva il concorso “Buon Compleanno, Autentico!”, una manifestazione a premi rivolta a tutti i clienti del sito. L’iniziativa è attiva dal 25 maggio 2026 e resterà aperta fino al 21 giugno 2026.

Come funziona il concorso

Il meccanismo di partecipazione è diretto e accessibile. Per entrare in gara è sufficiente effettuare un ordine di almeno 79,00€ su Autenticocaffe.it , scegliendo qualsiasi prodotto presente sul sito, cialde, capsule, caffè in grani o macchine Lavazza A Modo Mio. Non è richiesta la registrazione: l’acquisto può essere completato anche in modalità ospite, fornendo i dati necessari e accettando il regolamento della manifestazione. Chi dispone già di un account può accedere con le proprie credenziali e procedere normalmente.

Un elemento che caratterizza questa manifestazione è la possibilità di partecipare più volte: ogni acquisto distinto, purché di importo pari o superiore a 79,00€, vale come partecipazione aggiuntiva. Ogni ordine effettuato nel periodo promozionale incrementa dunque le probabilità di vincita in fase di estrazione.

Cosa si vince

Buon Compleanno Autentico mette a disposizione diverse tipologie di premio, che si divideranno tra le ricompense settimanali e quelle finali.

Nelle quattro settimane di durata dell’iniziativa viene messo in palio un premio a settimana:

Settimane 1 e 2: un voucher da 20,00€ utilizzabile su autenticocaffe.it su una spesa minima di 59,00€

Settimane 3 e 4: un kit di gadget brandizzati Autentico Caffè, composto da tazzine, portachiavi, block notes e shopping bag.

Al termine del periodo promozionale verranno inoltre estratti 20 Buoni Edenred da 50,00€ ciascuno tra tutti i partecipanti, a prescindere dalla settimana in cui è stato effettuato l’acquisto. Questi ultimi rappresentano la componente più ampia del montepremi, con venti premi disponibili per l’intera base dei partecipanti.

Estrazione e vincitori

L’estrazione finale si svolgerà entro il 30 giugno 2026 e nell’elenco dei partecipanti, ogni acquisto effettuato comparirà come voce distinta, premiando chi ha scelto di acquistare più volte nel corso della promozione. I vincitori saranno contattati via email all’indirizzo comunicato in fase di acquisto, e i premi dovranno essere consegnati entro 180 giorni dalla verbalizzazione della vincita. I premi che dovessero risultare non assegnati verranno devoluti a Fondazione Banco Alimentare Onlus.