ARION, il colossal d’animazione giapponese dedicato ai miti greci è al cinema dal 22 al 24 giugno

In occasione del 40esimo anniversario, arriva per la prima volta anche sui grandi schermi italiani

Arriva nelle sale la nuova stagione di NEXO STUDIOS. ANIME AL CINEMA, il progetto che porta sul grande schermo i capolavori dell’animazione giapponese.

L’appuntamento è per il 22, 23, 24 giugno con ARION, distribuito da Nexo Studios in collaborazione con Yamato Video. A quarant’anni dall’uscita del 1986, ARION si conferma un autentico colossal dell’animazione giapponese anni ’80: un fantasy epico e spettacolare che fonde mitologia greca, battaglie divine e tragedia eroica con l’ambizione visiva del grande cinema. L’elenco delle sale che programmeranno il film, per la prima volta nei cinema italiani, è disponibile su nexostudios.it.

Nato inizialmente come manga, che in Giappone ha visto la luce tra il 1979 e il 1984 e di recente pubblicato anche in Italia da J-Pop, ARION è un’opera profondamente autoriale e dall’elevato contenuto artistico. Scritta, disegnata e diretta da Yoshikazu Yasuhiko, figura leggendaria dell’animazione giapponese e celebre in tutto il mondo, ARION è un anime unico: non soltanto un grande film fantasy, ma la visione personale di uno dei più importanti autori della storia dell’anime.

Per il pubblico italiano il film ha un appeal molto forte perché unisce il fascino universale della mitologia classica a un’estetica anime di grande prestigio artistico. ARION appartiene infatti alla grande stagione dell’animazione realizzato interamente a mano, con meravigliosi fondali che sembrano dipinti, animazioni tradizionali e una cura visiva rara e affascinante. Proprio questo aspetto rappresenta oggi un enorme valore aggiunto: il pubblico contemporaneo percepisce l’animazione hand-drawn come qualcosa di autentico, artigianale e cinematografico, molto distante da una certa omologazione digitale. Ogni fotogramma di ARION trasmette il senso della grande animazione realizzata con ambizione, dettaglio e talento artistico.

A rendere ancora più potente l’esperienza cinematografica contribuisce la colonna sonora orchestrale composta da Joe Hisaishi, uno dei più grandi compositori viventi e autore delle musiche dei capolavori di Hayao Miyazaki e dello studio Ghibli. Le musiche di Hisaishi donano al film una dimensione lirica, monumentale ed emozionante, amplificando il senso di avventura, tragedia e meraviglia.

Sul grande schermo, ARION può così trasformarsi in una vera esperienza audiovisiva immersiva, onirica e capace di conquistare sia gli appassionati di anime sia il pubblico cinefilo contemporaneo.

L’evento al cinema fa parte della nuova stagione di Nexo Studios Anime al Cinema ed è distribuito in collaborazione con Yamato Video assieme ai media partner Cultura POP, J-Pop, MYmovies, Manga Tv e ANiME GENERATION.