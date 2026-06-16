Estrazione Superenalotto 16 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 16/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 16 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°96 del 16/6/2026
4-28-33-35-66-80
Numero Jolly
48
Numero Superstar
72
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 37.673,36
|punti 4
|471
|€ 408,67
|punti 3
|20.170
|€ 28,66
|punti 2
|337.236
|€ 5,31
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|90
|€ 2.866,00
|2 stella
|1.945
|€ 100,00
|1 stella
|12.090
|€ 10,00
|0 stella
|25.548
|€ 5,00