Estrazione Superenalotto 16 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 16/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 16 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°96 del 16/6/2026

4-28-33-35-66-80

Numero Jolly

48

Numero Superstar

72

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 37.673,36
punti 4471 408,67
punti 320.170 28,66
punti 2337.236 5,31

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella90 2.866,00
2 stella1.945 100,00
1 stella12.090 10,00
0 stella25.548 5,00