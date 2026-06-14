Il leader del M5s Conte sulla patrimoniale: “La scartai quando ero al governo”

Patrimoniale, parla Giuseppe Conte: “Nella nostra esperienza di governo l’abbiamo studiata con i tecnici, ma accatastata perché insostenibile per i costi di gestione altissimi”

“L’esperienza degli altri paesi europei ci insegna che la legge patrimoniale ha fallito praticamente ovunque: negli ultimi vent’anni Nazioni come la Francia, la Svezia, la Danimarca, il Regno Unito e l’Olanda l’hanno abolita perché completamente inefficace nel portare risorse”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, alla Repubblica delle Idee, il festival del quotidiano la Repubblica, in corso dal 12 al 14 giugno a Bologna.

“Nella nostra esperienza di governo l’abbiamo studiata con i tecnici- sottolinea- ma accatastata perché insostenibile per i costi di gestione altissimi e contenziosi infiniti che genererebbe, oltre alla fuga degli investitori che provoca. La redistribuzione allora parte dalla riduzione della spesa militare, puntando convintamente sulla Difesa Comune Europea, e attingere agli oltre 200 miliardi di utili che le banche e le aziende dell’energia hanno accumulato in questi anni in cui il Paese non è cresciuto. Per fare tutto questo ci vuole coraggio, quello che Meloni non ha avuto”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)