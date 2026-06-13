Estrazione Superenalotto 13 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 13/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lsabato 13 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°95 del 13/6/2026

13-23-34-69-87-90

Numero Jolly

80

Numero Superstar

54

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 51.818,78
punti 4764 276,69
punti 329.866 21,28
punti 2406.198 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 27.669,00
3 stella150 2.128,00
2 stella1.999 100,00
1 stella12.328 10,00
0 stella26.488 5,00