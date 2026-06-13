Estrazione Superenalotto 13 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 13/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lsabato 13 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°95 del 13/6/2026
13-23-34-69-87-90
Numero Jolly
80
Numero Superstar
54
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 51.818,78
|punti 4
|764
|€ 276,69
|punti 3
|29.866
|€ 21,28
|punti 2
|406.198
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 27.669,00
|3 stella
|150
|€ 2.128,00
|2 stella
|1.999
|€ 100,00
|1 stella
|12.328
|€ 10,00
|0 stella
|26.488
|€ 5,00