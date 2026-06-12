Estrazione Superenalotto 12 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 12/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 12 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 94 del 12/6/2026
18-24-42-68-75-83
Numero Jolly
26
Numero Superstar
20
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 36.395,34
|punti 4
|420
|€ 356,43
|punti 3
|14.840
|€ 30,17
|punti 2
|236.622
|€ 5,85
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 35.643,00
|3 stella
|68
|€ 3.017,00
|2 stella
|1.356
|€ 100,00
|1 stella
|9.491
|€ 10,00
|0 stella
|23.303
|€ 5,00