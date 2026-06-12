Estrazione Superenalotto 12 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 12/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 12 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 94 del 12/6/2026

18-24-42-68-75-83

Numero Jolly

26

Numero Superstar

20

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 36.395,34
punti 4420 356,43
punti 314.840 30,17
punti 2236.622 5,85

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 35.643,00
3 stella68 3.017,00
2 stella1.356 100,00
1 stella9.491 10,00
0 stella23.303 5,00