Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche con 110 e lode: “Finalmente dottoressa”

La campionessa ha presentato una tesi sulle Olimpiadi. Alla proclamazione era presente anche Giovanni Malagò
“Finalmente dottoressa…so’ soddisfazioni”. Sofia Goggia condivide con i suoi followers il nuovo traguardo raggiunto. La campionessa di sci alpino si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma.
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Come immortalato in uno dei video pubblicati in un post su Instagram, ha conseguito il titolo con il massimo dei voti, 110 e lode, presentando una tesi intitolata “Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi dall’Antica Grecia a Milano Cortina 2026”. Alla proclamazione era presente anche l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò. La 33enne bergamasca si è fatta, poi, immortalare sorridente con la tesi in primo piano e l’immancabile corona d’alloro.