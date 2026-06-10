Omicidio Pierina Paganelli, assolto e scarcerato Louis Dassilva

Il legale: “Felici che un innocente sia uscito dal carcere”
Non ha ucciso lui Pierina Paganelli. La Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva. La sentenza è arrivata nella notte, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Per il 36enne – detenuto dal 16 giugno 2024 – è stata disposta l’immediata scarcerazione.
La pensionata riminese era stata uccisa il 3 ottobre 2023 nell’androne del piano interrato del condominio di via del Ciclamino 31, a Rimini, tra i garage e le scale che conducono agli appartamenti. Sul corpo della donna furono inferte 29 coltellate. Per il delitto, Dassilva era rimasto per mesi l’unico imputato.
L’uomo, che si è sempre proclamato innocente, è scoppiato in lacrime alla pronuncia del verdetto. E dopo quasi due anni, alle quattro del mattino, Dassilva è uscito dal carcere: “Ha vinto la giustizia”, ha detto con gioia ai giornalisti arrivati sul posto. Presente anche la moglie, Valeria Bartolucci che ha dichiarato: “Ho riacquistato fiducia nella giustizia”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)