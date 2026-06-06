Nozze VIP: Dua Lipa e Callum Turner sposi a Palermo, le polemiche non mancano

Tra Gattopardo e contestazioni, a Palermo va in scena la festa per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. Centro storico blindato nella zona di piazza Croce dei Vespri e via Sant’Anna

Centro storico blindato a Palermo, nella zona di piazza Croce dei Vespri e via Sant’Anna che ieri sera ha fatto da scenario al via dei festeggiamenti per il matrimonio tra la pop star Dua Lipa e l’attore Callum Turner. Transenne, divieti di sosta e teloni neri per coprire i preparativi dagli sguardi di reporter e curiosi che si aggirano in una delle zone della movida palermitana. Off-limits anche la Galleria d’arte moderna, che si affaccia su via Sant’Anna, accessibile soltanto agli invitati della coppia.

Misure di sicurezza che non sono piaciute ad alcuni residenti e commercianti della zona, molto popolata da turisti in questo periodo. “Palermo is not for rente – Palermo non è in affitto’”, “La nostra piazza non è il tuo salotto” e “Palermo non è per i ricchi” sono alcuni dei messaggi comparsi sui muri del centro storico questa mattina e prontamente rimossi. I due sposini e i loro invitati alloggiano nel prestigioso Villa Igiea, che è nato dall’estro dell’architetto siciliano Ernesto Basile per volere della famiglia Florio e che rappresenta la massima espressione del Liberty palermitano dei primi del Novecento. L’hotel Emblema della Belle Epoque, che si affaccia sul golfo dell’Acquasanta, ha ospitato nomi del calibro di Re Edoardo VII d’Inghilterra e, in tempi più recenti, Maria Callas, Sofia Loren e Bill Clinton.

Il clou della serata per Dua Lipa e Turner è stato, tuttavia, sulle orme del Gattopardo. La coppia, infatti, ha dato il via ai festeggiamenti con una serata a Palazzo Gangi Valguarnera, che si affaccia su piazza Croce dei Vespri, costruito nella prima metà del XVIII secolo e terminato intorno al 1780 dal principe Pietro di Valguarnera. Si tratta del palazzo che nel 1963 ispirò il regista Luchino Visconti per l’ambientazione della famosa scena del ballo nel film ‘Il Gattopardo’, tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Oggi, invece, riflettori puntati su Villa Valguarnera, una delle ville settecentesche della vicina Bagheria, ad una ventina di chilometri dal capoluogo siciliano. Anche in questo caso la location è off-limits.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)