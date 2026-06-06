Natalia Paragoni e la diagnosi di linfoma di Hodgking: “Così è cambiata la mia vita”

Natalia Paragoni, 28 anni, ex volto di “Uomini e Donne”, confessa ai suoi follower social quello che sta attraversando, e spiega i motivi del suo silenzio prolungato

Un mese prima della nascita della seconda figlia, in un periodo di attesa e felicità, invece le piomba addosso un verdetto terribile. “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita”. Natalia Paragoni, 28 anni, ex volto di “Uomini e Donne”, confessa ai suoi follower social quello che sta attraversando, e spiega i motivi del suo silenzio prolungato.

“VI SPIEGO IL MOTIVO DEI MIEI SILENZI”

“Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza”, esordisce in un post accompagnato dalle foto di lei in ospedale, insieme al compagno Andrea Zelletta e alle sue due bimbe. Dunque: “Oggi vi racconto il motivo dei miei silenzi di quest’ultimo mese- va avanti nel post- Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia”.

“NON SO COSA MI ASPETTA, MA CE LA FARÒ PER LE MIE BIMBE”

Quindi confida il suo stato d’animo: “In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire. Mi sono fatta mille domande e ci sono stati momenti davvero difficili. Per fortuna, però- aggiunge- non sono mai stata sola”. Naty racconta di aver avuto accanto tutta la sua famiglia, “nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata”. Ma soprattutto, “poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa”, chiosa.

“Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò- è la sua promessa- Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me”.

Quindi, rivolgendosi ai follower: “Avevo bisogno di tempo prima di raccontarlo, ma oggi sento di volerlo condividere con voi con sincerità- conclude- Un passo alla volta”.

IL SOSTEGNO DI FEDEZ & CO.

Tra i primi a commentare ed esprimere vicinanza all’influencer c’è Fedez che scrive “Forza Naty” e, subito dopo, Chiara Ferragni: “Siamo qui con te”. A ruota i messaggi di sostegno di Valentina Ferragni, Andrea Zenga, Francesco Oppini e ancora, tra i primissimi anche Giulia Salemi.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)