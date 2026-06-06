Estrazione Superenalotto 6 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 6/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 6 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 90 del 6/6/2026
2-7-29-68-72-89
Numero Jolly
57
Numero Superstar
38
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|13
|€ 16.377,62
|punti 4
|941
|€ 230,63
|punti 3
|32.487
|€ 20,09
|punti 2
|460.096
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|7
|€ 23.063,00
|3 stella
|136
|€ 2.009,00
|2 stella
|2.257
|€ 100,00
|1 stella
|14.729
|€ 10,00
|0 stella
|30.496
|€ 5,00