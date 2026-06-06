Estrazione Superenalotto 6 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 6/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 6 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 90 del 6/6/2026

2-7-29-68-72-89

Numero Jolly

57

Numero Superstar

38

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 513 16.377,62
punti 4941 230,63
punti 332.487 20,09
punti 2460.096 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella7 23.063,00
3 stella136 2.009,00
2 stella2.257 100,00
1 stella14.729 10,00
0 stella30.496 5,00