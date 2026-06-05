Influencer percepisce disoccupazione ma guadagna 270mila euro su Onlyfans, denunciata

Secondo quanto ricostruito, avrebbe evaso le tasse per gli anni dal 2021 al 2023

Aveva guadagnato 270.000 euro vendendo contenuti per adulti sulla famosa piattaforma onlyfans, senza dichiarare nulla. E contemporaneamente percepiva l’indennità di disoccupazione (Naspi) per circa 16.000 euro. La guardia di Finanza di Rovigo ha scoperto la donna che ha regolarizzato 120.000 euro dei guadagni con la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi.

CONTESTATO ANCHE IL MANCATO PAGAMENTO DELLA “TASSA ETICA” PER CHI FA PORNO

L’influencer residente nell’alto polesine, secondo quanto ricostruito, avrebbe evaso le tasse per gli anni dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi derivanti dai canoni di abbonamento pagati dai propri follower sulla piattaforma. I militari hanno quindi proceduto alle contestazioni per violazioni in materia di imposte dirette e iva, contestando anche la cosiddetta “tassa etica”, cioè l’addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico, anche se questa attività non è svolta in modo esclusivo. Il quadro, spiega la Gdf, si è ulteriormente aggravato quando gli accertamenti hanno rivelato che l’influencer, mentre incassava in nero i proventi della sua attività online, prendeva anche l’indennità di disoccupazione.

L’INFLUENCER HA DOVUTO RESTITUIRE I SOLDI

Da qui la denuncia alla Procura di Rovigo per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla revoca del beneficio e la restituzione delle somme già percepite. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e la condotta dell’indagata è ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, sottolineano le Fiamme gialle, ricordando che vige la sua presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)