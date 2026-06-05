Estrazione Superenalotto 5 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 5/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 5 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 89 del 5/6/2026

9-25-51-63-73-89

Numero Jolly

90

Numero Superstar

40

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 51.189,62
punti 4517 305,00
punti 317.106 27,60
punti 2282.596 5,17

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 30.500,00
3 stella100 2.760,00
2 stella1.374 100,00
1 stella9.244 10,00
0 stella20.342 5,00