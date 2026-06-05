Estrazione Superenalotto 5 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 5/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 5 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 89 del 5/6/2026
9-25-51-63-73-89
Numero Jolly
90
Numero Superstar
40
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 51.189,62
|punti 4
|517
|€ 305,00
|punti 3
|17.106
|€ 27,60
|punti 2
|282.596
|€ 5,17
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 30.500,00
|3 stella
|100
|€ 2.760,00
|2 stella
|1.374
|€ 100,00
|1 stella
|9.244
|€ 10,00
|0 stella
|20.342
|€ 5,00