Estrazione Superenalotto 4 giugno 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 4/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 4 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°88 del 4/6/2026
12-33-43-55-74-75
Numero Jolly
70
Numero Superstar
59
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 111.841,75
|punti 4
|514
|€ 443,19
|punti 3
|21.850
|€ 31,38
|punti 2
|380.934
|€ 5,59
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 44.319,00
|3 stella
|92
|€ 3.138,00
|2 stella
|1.740
|€ 100,00
|1 stella
|11.818
|€ 10,00
|0 stella
|27.405
|€ 5,00