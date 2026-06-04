Estrazione Superenalotto 4 giugno 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 4/6/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 4 giugno 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°88 del 4/6/2026

12-33-43-55-74-75

Numero Jolly

70

Numero Superstar

59

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 111.841,75
punti 4514 443,19
punti 321.850 31,38
punti 2380.934 5,59

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 44.319,00
3 stella92 3.138,00
2 stella1.740 100,00
1 stella11.818 10,00
0 stella27.405 5,00