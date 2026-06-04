Caritas Italiana promuove “Cibo buono e giusto per tutti” in occasione del World Food Safety Day

Al centro dell’incontro, la campagna europea Good Food For All: proposte di policy, esperienze dal territorio e il racconto del cibo come spazio di dignità, convivialità e inclusione

In occasione del World Food Safety Day e della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Caritas Italiana promuove il 5 giugno 2026, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso Europa Experience – David Sassoli (Piazza Venezia 6C, Roma), un momento di confronto con FAO, istituzioni, Società civile e territori sul diritto al cibo e sul futuro dei sistemi alimentari.

L’evento ha l’obiettivo di rilanciare l’Iniziativa dei Cittadini Europei Good Food For All, attualmente in corso, che si propone di inserire nel processo di iniziativa legislativa dell’Unione Europea la discussione e il recepimento di 16 proposte normative volte a radicare il diritto al cibo nella normativa comunitaria. Garantire l’accesso a cibo adeguato, sicuro e nutriente rappresenta una sfida centrale a livello globale ed europeo.

.Il diritto al cibo non si esaurisce nella disponibilità di alimenti, ma implica che ogni persona possa accedere a cibo sicuro, di qualità e adeguato, in condizioni di dignità.

L’accesso a un’alimentazione adeguata, sicura, nutriente e sostenibile è un diritto umano fondamentale. Eppure, oggi in Europa, una persona su cinque non ha accesso a un’alimentazione adeguata.

Milioni di persone vivono condizioni di insicurezza alimentare o non possono permettersi una dieta sana. Allo stesso tempo, molti agricoltori e lavoratori del settore non riescono a vivere dignitosamente del proprio lavoro.

Il paradosso è evidente: mentre crescono le fragilità, pochi attori della filiera concentrano potere e profitti. I sistemi alimentari industriali contribuiscono ad aggravare l’insicurezza alimentare, ma anche la crisi climatica, lo sfruttamento del lavoro, l’inquinamento ambientale, la sofferenza animale.

Per Caritas Italiana, il cibo non può essere trattato esclusivamente come una merce. È relazione, dignità e giustizia. Il diritto al cibo riguarda chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese, ma riguarda anche il futuro dei territori, dei piccoli produttori, dell’ambiente e delle generazioni che verranno.

La campagna Good Food For All, sostenuta da oltre 340 organizzazioni europee, che ha già raccolto quasi 70.000 firme e punta a raggiungere un milione di adesioni, s’inserisce in questo contesto come iniziativa concreta volta a promuovere il riconoscimento e l’attuazione del diritto al cibo a livello europeo attraverso un approccio basato sui diritti.

Tra gli ospiti dell’incontro sarà presente Walter El Nagar, fondatore della Fondazione Mater e tra i promotori del percorso che ha portato alla nascita della campagna europea. Dalla sua esperienza del Refettorio di Ginevra e del Forum Demopratico sul diritto al cibo è nato infatti questo processo partecipativo che oggi coinvolge centinaia di organizzazioni in tutta Europa per costruire sistemi alimentari più equi, sostenibili e inclusivi.

In linea con le giornate internazionali ricordate, l’evento del 5 giungo intende mettere in relazione evidenze scientifiche, priorità di policy e azioni concrete, contribuendo da analisi delle criticità a soluzioni efficaci e inclusive.