Fondazione AIDR: online il nuovo sito web

Fondazione AIDR celebra dieci anni di attività rafforzando il proprio impegno accanto ai cittadini, con progetti concreti di educazione civica digitale, inclusione e innovazione responsabile
Nel solco di “Magnifica Humanitas”, la prima enciclica di Papa Leone XIV sull’intelligenza artificiale e la dignità umana, Fondazione AIDR celebra dieci anni di attività rafforzando il proprio impegno accanto ai cittadini, con progetti concreti di educazione civica digitale, inclusione e innovazione responsabile.
TributIAmo, la piattaforma gratuita messa a disposizione dalla Fondazione AIDR per supportare cittadini, commercialisti e CAF a orientarsi nella dichiarazione dei redditi con uno strumento semplice, digitale e accessibile.