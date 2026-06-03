Clint Eastwood va in pensione, l’annuncio del figlio Kyle

L’attore e regista, leggenda del cinema, avrebbe chiuso una lunga carriera durata oltre 70 anni

Clint Eastwood (96 anni), si è ufficialmente ritirato da Hollywood. A rivelarlo non è stato lui stesso, ma il figlio Kyle (musicista) che – in una recente intervista – ha spiegato: “Ho molti bei ricordi del periodo in cui ho lavorato con lui. Ora è in pensione, ha 96 anni. Ma sono stato molto fortunato ad aver potuto collaborare con lui in diversi film. È stata un’esperienza fantastica per me”.

Vincitore di quattro premi Oscar, Eastwood ha debuttato come attore negli Anni 50, raggiungendo la fama con la serie tv “Rawhide”. Il vero successo è, però, arrivato negli Anni 60 grazie alla trilogia di western all’italiana diretta da Sergio Leone (“Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più” e “Il buono, il brutto e il cattivo”).

Eastwood è stato anche un brillante regista in pellicole come “Gli spietati”, “Million Dollar Baby”, “Changeling”, “Mystic River”, “Gran Torino”, “Invictus” e “American Sniper”. Oltre 40 i film diretti. L’ultimo, in ordine cronologico, sarebbe “Giurato numero 2”, uscito nel 2024.