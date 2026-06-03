A “Vite sulla Linea di Confine” su Rai 2 Carlo Urbani

Nella notte su Rai 2 a “Vite sulla Linea di Confine” è protagonista Carlo Urbani, il medico italiano che per primo aveva identificato la Sars

La vita di Carlo Urbani, il medico italiano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che per primo aveva identificato la Sars e che sarebbe poi morto proprio a causa del virus. La ripercorre Antonino Monteleone nella puntata di “Vite sulla Linea di Confine”, in onda mercoledì 3 giugno, alle 23.35 su Rai 2.

Urbani, ancora oggi, viene considerato l’uomo che ci ha salvato da quella che sarebbe potuta diventare la prima pandemia del XXI secolo. Se ne parlerà in studio con Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, e Luca Urbani che, insieme al fratello Tommaso, ha fondato un’associazione per portare avanti l’opera umanitaria avviata dal padre.

Sono 6 in totale le personalità su cui si concentra “Vite sulla inea di Confine”. Oltre ad Urbani: Oriana Fallaci, Diego Armando Maradona, Piersanti Mattarella, Franca Viola, Moana Pozzi. Le loro vite sono ripercorse e ricostruite in altrettante monografie, attraverso le immagini di repertorio dell’archivio delle Teche Rai e con il lavoro degli inviati sul campo, mentre in studio Antonino Monteleone è sempre accompagnato da un ospite, protagonista o testimone della storia raccontata.