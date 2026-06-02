Virus Ebola: quali sono i sintomi, come si trasmette e cosa c’è da sapere

Rara ma grave, la malattia da virus Ebola (EVD) è tornata al centro dell’attenzione sanitaria. Ecco come riconoscere i primi segnali

Una spossatezza improvvisa, la febbre alta che sale in poche ore, i dolori muscolari che bloccano le gambe. L’identikit clinico del virus Ebola inizia quasi sempre così, nascondendosi dietro i sintomi di una comune sindrome influenzale o della malaria. Eppure, l’evoluzione di questa infezione richiede la massima tempestività medica. Unendo i dati e le risposte ufficiali del Ministero della Salute, ecco una guida pratica per fare luce sui meccanismi di contagio di questa patologia e sulle tutele attivate per chi viaggia.

COME INIZIANO I SINTOMI: L’ESORDIO “INGANNEVOLE”

Uno degli aspetti più complessi della malattia da virus Ebola è che, nella sua fase iniziale, i sintomi sono assolutamente aspecifici. Questo significa che somigliano moltissimo a quelli di patologie molto più comuni e diffuse, come l’influenza, la malaria o il tifo.

I primi segnali compaiono solitamente in modo improvviso e comprendono:

Febbre

Forte senso di debolezza e spossatezza

Dolori muscolari e articolari diffuse

Mal di testa intenso

Mal di gola

Se la malattia progredisce, il quadro clinico tende ad aggravarsi rapidamente con la comparsa di:

Inappetenza (perdita di appetito)

Nausea e vomito

Diarrea

In alcuni casi avanzati, manifestazioni emorragiche (sia interne che esterne, come sangue dal naso, dalle gengive e dalla pelle, vomito e feci con tracce di sangue).

QUANDO SI DIVENTA CONTAGIOSI?

È fondamentale sottolineare una regola biologica cruciale per il controllo del virus: una persona infetta non è contagiosa durante il periodo di incubazione. Il rischio di trasmettere il virus inizia soltanto nel momento esatto in cui compaiono i primissimi sintomi. La probabilità di infezione aumenta via via che la malattia progredisce verso le fasi più avanzate.

COME AVVIENE IL CONTAGIO?

Il virus Ebola non si diffonde nell’aria (come il virus del raffreddore o dell’influenza). La trasmissione ha bisogno di contatti molto stretti e diretti. Il contagio avviene principalmente attraverso:

Contatto diretto con sangue, secrezioni, organi o altri fluidi corporei (vomito, feci, saliva, urina) di persone infette, siano esse vive o decedute. Contatto con superfici o oggetti contaminati (come aghi, indumenti o lenzuola) da materiale biologico infetto. Rapporti sessuali non protetti con pazienti guariti dalla malattia (una modalità di trasmissione più rara, ma documentata, poiché il virus può persistere in alcuni fluidi biologici anche dopo la guarigione clinica).

In natura, il serbatoio biologico del virus è rappresentato dai pipistrelli della frutta, ma il contagio iniziale all’uomo può avvenire anche tramite il contatto con altri animali selvatici infetti trovati malati o morti nelle foreste pluviali (come scimmie o antilopi).

DIAGNOSI E CURE: L’IMPORTANZA DEL TEMPO

Identificare precocemente l’Ebola è vitale. L’assistenza medica intensiva e precoce – basata su una massiccia reidratazione (orale o endovenosa) e sul trattamento mirato dei singoli sintomi – aumenta in modo significativo le probabilità di sopravvivenza del paziente. Sebbene la ricerca stia facendo passi da gigante nello sviluppo di terapie farmacologiche mirate, l’isolamento e il supporto medico immediato restano le armi principali.

QUANDO È NECESSARIO CONSULTARE UN MEDICO?

Il Ministero della Salute raccomanda di non cedere al panico, ma di contattare subito i servizi sanitari qualora si verifichi una precisa combinazione di fattori. È necessario consultare un medico se:

Si è soggiornato o si è rientrati di recente da aree geografiche note per la diffusione del virus o in cui è attivo un focolaio.

Compaiono i sintomi sopra elencati (febbre, vomito, debolezza).

Si è consapevoli di aver avuto contatti ravvicinati con sangue, fluidi corporei o tessuti di persone o animali potenzialmente infetti.

Per i viaggiatori diretti o provenienti dalle zone a rischio, le autorità sanitarie italiane (comprese le strutture USMAF dislocate nei porti e negli aeroporti) applicano protocolli rigidi di sorveglianza e monitoraggio, richiedendo apposite dichiarazioni sanitarie per tracciare gli spostamenti e bloccare sul nascere qualsiasi potenziale catena di trasmissione.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)