Champions League, un anno dopo fa festa sempre il Paris Saint-Germain: Arsenal ko ai rigori

Champions League, l’Arsenal cade ai rigori: trionfo del Paris Saint-Germain. A Parigi grande la festa dei tifosi è presto degenerata in caos con veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati e tensioni con la polizia

Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League 2025/26 battendo ai rigori l’Arsenal. Secondo successo di fila per i francesi dopo la finale vinta lo scorso anno contro l’Inter.

Il double, campionato e Champions, lo centra così la squadra di Luis Enrique, dopo il trionfo in Ligue 1, beffando così gli inglesi che pure avevano vinto la Premier. Per ritrovare una squadra capace di vincere più volte di fila la Champions League bisogna risalire a circa dieci anni fa quando il Real Madrid si impose nelle stagioni 2015/16, 2016/17, 2017/18. L’ultima squadra, invece, a vincere il trofeo, che allora si chiamava Coppa dei Campioni, per due volte consecutive fu il Milan che iscrisse il proprio nome nell’albo d’oro nel 1988/89 e nel 1989/90.

L’ultimo atto della Champions 2025/26, disputata alla Puskas Arena di Budapest, ha anche vissuto una piccola rivoluzione voluta dalla Uefa con l’orario di inizio fissato alle 18, scelta decisa perché i tifosi potessero godersi meglio spettacolo e post partita, oltre a creare un maggiore impatto economico per la città ospitante.

Decisivi per la vittoria finale dei parigini, 5-4 il risultato finale, gli errori dell’Arsenal dal dischetto di Eze e Magalhaes, con i rispettivi tiri fuori dallo specchio della porta, mentre dall’altra l’unico rigore non segnato è stato quello di Nuno Mendes parato da Raya.

E dire che a partire forte erano stati proprio gli inglesi con Havertz bravo a bucare Safonov dopo appena 6′. La replica dei francesi tutta in un lungo possesso palla ed un solo tiro in porta. Meglio la ripresa, con il pari di Dembelé proprio su rigore dopo il fallo di Mosquera su Kvaratskhelia. Dopo l’1-1 il monologo dei parigini, con una serie di occasioni tra cui un palo colpito proprio dall’ex Napoli.

Dopo i tempi regolamentari e i supplementari a fare la differenza la freddezza dagli 11 metri, per lo storico bis del PSG.

A PARIGI LA GRANDE FESTA DEGENERATA IN CAOS

A Parigi grande la festa dei tifosi è presto degenerata in caos con veicoli e cassonetti dati alle fiamme e negozi saccheggiati. Alcune persone hanno attaccato un commissariato nell‘VIII arrondissement e sono stati dispersi dalle cariche della polizia. Migliaia di agenti sono stati dispiegati per sedare i disordini che hanno interrotto i servizi di autobus, treni e ferrovie. Bloccato anche il traffico cittadino. Nel corso della serata, diversi poliziotti sono rimasti ferito. Sono 283 i fermati in tutta la città, in totale oltre 400 in tutta la Francia.

Foto dal profilo X del Paris Saint-Germain

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)