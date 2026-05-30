Estrazione Superenalotto 30 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 30/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 30 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°87 del 30/5/2026

8-13-21-39-63-71

Numero Jolly

72

Numero Superstar

56

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+11 640.334,99
punti 58 25.859,69
punti 4845 249,18
punti 329.756 21,31
punti 2427.984 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 24.918,00
3 stella164 2.131,00
2 stella2.032 100,00
1 stella12.027 10,00
0 stella26.145 5,00