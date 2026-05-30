Estrazione Superenalotto 30 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 30/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 30 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°87 del 30/5/2026
8-13-21-39-63-71
Numero Jolly
72
Numero Superstar
56
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|1
|€ 640.334,99
|punti 5
|8
|€ 25.859,69
|punti 4
|845
|€ 249,18
|punti 3
|29.756
|€ 21,31
|punti 2
|427.984
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 24.918,00
|3 stella
|164
|€ 2.131,00
|2 stella
|2.032
|€ 100,00
|1 stella
|12.027
|€ 10,00
|0 stella
|26.145
|€ 5,00